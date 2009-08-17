Падение ВВП Украины замедлилось

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 18% против 20,3% в первом квартале т.г.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

«ВВП за ІІ квартал 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, в постоянных ценах 2007 года составил 82%» - сообщается на сайте Госкомстата.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.

Как сообщал УНИАН, правительство прогнозирует в 2010 году рост ВВП на уровне 3%.