Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 3% в 2010 году

Правительство прогнозирует в 2010 году рост ВВП на уровне 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Бюджет, который мы будем подавать в сентябре на 2010 год, мы отталкиваемся от низкой базы 2009 года, потому что кризис действительно больно ударил, уже будем давать уверенных 3% роста внутреннего валового продукта», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр считает, что постоянное преодоление кризисных явлений в экономике происходит благодаря «титаническим усилиям» людей, которые работают в реальном секторе экономики. «Я рада, что мы стали с этими людьми одной командой», - добавила она.

«Страна тяжело, но уверенно и стабильно выходит из кризиса. И это заслуга не политиков, это заслуга, к сожалению, не высших должностных лиц государства. Это заслуга тех людей, которые работают в каждой отрасли – в аграрном секторе, в промышленности, в металлургической, химической отрасли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2009 году до 15% и улучшил прогноз инфляции до 13,4%. Согласно прогнозу, ВВП Украины в 2010 году продемонстрирует рост на 1%, а в 2011-м – на 3,5%.