Тимошенко: объемы производства в металлургии возобновятся

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что до конца года удастся возобновить прежние объемы производства в металлургии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала на брифинге в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что основанием для этого может служить то, что в июле по сравнению с июнем рост производства чугуна составил 17,3%, стали – 20,4%, проката черных металлов – 23,2%. «По всем направлениям металлургической промышленности идет уверенный и достаточно динамичный рост. Есть все надежды на то, что до конца года мы сможем возобновить объемы металлургического производства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, в июле т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий по сравнению с июлем 2008 года снижение производства составило 30,4% (к июню 2009 года – рост 15,3%).