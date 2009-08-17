Розничный товарооборот предприятий в Украине снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-июле 2009 года уменьшился на 20,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 123 млрд. 815,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июля т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой – на 25,2% - до 2 млрд. 347,1 млн. грн., Днепропетровской – на 25,9% - до 10 млрд. 812,1 млн. грн., Волынской – на 24% - до 2 млрд. 078,9 млн. грн. и Донецкой областях – на 26,1% - до 10 млрд. 810,3 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2008 году объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9%, по сравнению с 2007 годом, – до 243 млрд. 898,4 млн. грн.

Рост объемов розничного товарооборота предприятий Украины в январе-июне 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составил 29,7%.