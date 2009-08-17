Данилишин: экономика Украины восстанавливается

Прирост объемов производства в Украине третий месяц подряд по сравнению с предыдущими месяцами свидетельствует о восстановлении экономики страны, считает министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Об этом говорится в комментарии министра экономики, размещенном на сайте министерства.

«Положительным фактором является восходящий тренд данного показателя – 1,3% в мае, 3,1% в июне и 4,9% в июле. Кроме того, падение объемов производства в июле (к июлю 2008 года – УНИАН) является наименьшим среди соответствующих показателей текущего года – «минус» 26,7% против «минус» 31,2% в среднем за текущий год», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Наибольшие положительные изменения в динамике производства наблюдались в ключевом виде промышленной деятельности – в металлургическом производстве. «В июле к июню 2009 года объем производства вырос на 15,3%, что является рекордным показателем для данного вида деятельности, начиная с марта 2006 года. Кроме того, начиная с 2000 года, такой рост в июле был наивысшим», – отмечает министр экономики.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркивает, что рост производства в металлургии закладывает положительные ожидания по возобновлению производства и в смежных видах промышленной деятельности – добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и производстве кокса.

Вместе с тем, Б.ДАНИЛИШИН отмечает, что и на мировых рынках зафиксированы положительные сдвиги: в большинстве стран Евросоюза по результатам июня отмечено замедление темпов падения промпроизводства.

«Учитывая, что украинские базовые бюджетообразующие отрасли являются чрезвычайно интегрированными в мировой рынок и потому высокозависимы из-за экспортоориентированности, некоторое улучшение ситуации в промышленном комплексе стран Евросоюза будет стимулировать в ближайшей перспективе рост спроса со стороны этих стран на отечественную продукцию и будет выступать дополнительным положительным фактором, способствующим постепенному возобновлению отечественного промышленного производства», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Также в своем комментарии министр экономики Украины отмечает, что рост объема производства в сельскохозяйственной отрасли на 5,9% был достигнут прежде всего за счет увеличения объемов производства в растениеводстве (в январе-июле 2009 года – на 4,8%, в январе-июне т.г. – на 4,9%) – сбор картофеля увеличился на 16,7%, овощей с открытого грунта – на 14,5%. Также выросли объемы производства животноводческой продукции (в январе-июле 2009 года – на 3,1%, в январе-июне – на 2,3%).

«Ввиду оживления внутренних процессов в Украине и первых признаков того, что на мировом рынке ситуация также начинает постепенно улучшаться, можно ожидать формирования во втором полугодии текущего года, как и предполагалось, постоянной тенденции к замедлению темпов падения производства и возвращения в 2010 году национальной экономики на траекторию роста», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июле 2009 года составил 26,7% по сравнению с июлем 2008 года, в январе-июле 2009 года – 30,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По сравнению с июнем 2009 года в июле т.г. зафиксирован рост промпроизводства на 4,9%.