Эксперт: внешний спрос восстановился

Июльские показатели объемов промышленного производства улучшились благодаря восстановлению внешнего спроса на продукцию металлургии, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний спрос, показали разрозненную динамику.

Так экономист инвесткомпании "Тройка Диалог Украина" Ирина ПИОНТКОВСКАЯ прокомментировала УНИАН обнародованные сегодня данные о промпроизводстве в Украине за июль 2009 года.

По ее словам, последние данные указывает на слабый внутренний спрос вследствие продолжительного отсутствия кредитной активности, снижения доходов населения и уровня занятости. Экономист также отметила, что слабый внутренний спрос подтверждается усугубляющимся падением розничного товарооборота – в июле розничные продажи снизились на 21,5% к уровню годичной давности с учетом инфляции.

В то же время, по мнению И.ПИОНТКОВСКОЙ, предварительные данные Госкомстата о динамике ВВП во втором квартале 2009 года свидетельствуют о некотором улучшении экономических показателей вслед за последовавшим в первом квартале 2009 года значительным спадом, подтверждая гипотезу о том, что объемы производства в первом полугодии 2009 года достигли "дна".

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июле 2009 года составил 26,7% по сравнению с июлем 2008 года, в январе-июле 2009 года – 30,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По сравнению с июнем 2009 года в июле т.г. зафиксирован рост промпроизводства на 4,9%.