Эксперт: ВВП Украины снизится на 13%

Снижение реального ВВП Украины в 2009 году составит 13%.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «обнародованная предварительная оценка по ВВП Украины за второй квартал текущего года оказалась немного лучше нашей оценки спада ВВП во на 20%». Однако показатель снижения ВВП может быть подвергнут изменениям к моменту публикации официального отчета в конце сентября, считает экономист. Он подчеркнул, что «на сегодняшний день мы не располагаем даже самой общей официальной разбивкой ВВП за второй квартал, чтобы делать выводы о том, что же улучшило показатель по сравнению с нашими оценками».

К примеру, полагает экономист, в ожидаемых данных за второй квартал интересно изучить несколько моментов. «Во-первых, в Украине традиционно существует проблема дефляторов ВВП и его компонентов, которые уже неоднократно удивляли экономистов», - отметил он.

Во-вторых, по мнению А.БЛИНОВА, «в центре внимания находится вопрос статистики запасов». Он объяснил, что данная статья ВВП обычно используется в качестве технической: она балансирует расхождение между расчетами ВВП по методике производства и методике потребления.

В-третьих, добавил экономист, «интересно узнать, как официальная статистика отражает тенденции по выпуску и добавленной стоимости во втором квартале, то есть гармонизировалась ли их динамика или же разошлась». Это даст дополнительное понимание того, какова общая тенденция эффективности экономики по издержкам в период кризиса, считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 18% против 20,3% в первом квартале т.г.

«ВВП за ІІ квартал 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, в постоянных ценах 2007 года составил 82%», - сообщается на сайте Госкомстата.