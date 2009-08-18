Член совета директоров Газпрома купил две верфи в Германии

Две верфи судостроительного холдинга Wadan Yards продали власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания члену совета директоров "Газпрома" Игорю Юсуфову.

Об этом сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Стоимость верфей может составлять до 40,5 млн. евро.

Ранее сообщалось, что Юсуфов уже предлагал акционерам Wadan Yards приобрести верфи за 5 млн. евро. Первое такое предложение было сделано в марте 2009 года.

Сделка Юсуфова с Wadan Yards обсуждалась на встрече президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи 14 августа, передает k2kapital.

И.Юсуфов купит немецкие судоверфи - Вадан Ярдс в Висмаре и Ростоке-Варне-Мюнде - за 40,5 млн. евро. Столько стоит пакет нынешнего владельца - российского бизнесмена Андрея Бурлакова. Ранее он возглавлял финансово-лизинговую компанию, которая входила в ОАК. Купив немецкие верфи - предприниматель обещал крупные заказы от Газпрома. Но не вышло. 1 августа Административный суд г.Шверин начал банкротство верфей в Висмаре и Ростоке-Вар-не-мюнде. По итогам встречи в Сочи, как переадет ПРАЙМ-ТАСС, новый пул инвесторов будет более эффективным, чем нынешние владельцы. И.Юсуфов пообещал сохранить более половины из 2,5 тысяч рабочих мест.