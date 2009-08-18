Escada потерпела крах

Крупнейший немецкий дом высокой моды не смог взять одну из главных преград на пути реструктуризации. Процедура банкротства еще не означает конец бренда, однако поражение российского инвестора очевидно, сообщает Немецкая волна.

Руководство крупнейшего в Германии дома высокой моды Escada приняло решение начать процедуру банкротства. Ее конечной целью должно стать сохранение бренда и спасение компании от распродажи по частям, что в рамках немецкого законодательства, в принципе, возможно. Объявление о неплатежеспособности стало неизбежным после того, как держатели облигаций компании не согласились не предложенные им условия.

Держатели облигаций отказались идти на уступки

Во вторник, 11 августа, истек срок, к которому международные инвесторы должны были сообщить о своем согласии отказаться от 60 процентов средств, вложенных в корпоративные облигации Escada. Компания явно не сможет обеспечить уже в 2012 году погашение этих облигаций общим объемом в 200 миллионов евро, а потому попросила их покупателей внести свой вклад в финансовую реструктуризацию фирмы, освободив ее от значительной части долга.

От решения держателей облигаций зависели дальнейшие шаги по спасению Escada: увеличение уставного капитала (ведущие акционеры намеревались предоставить ей 29 миллионов евро свежих денег) и продление срока действия банковской кредитной линии.

Новые условия обслуживания облигаций должны были принять как минимум 80 процентов их держателей, однако согласие дали лишь 46 процентов инвесторов. Это и стало окончательным ударом по Escada: в тот же вечер руководство компании сообщило, что уже на этой неделе запустит процедуру банкротства, а на следующий день, в среду, 12 августа, проинформировало о предстоящих событиях наблюдательный совет и работников фирмы. Под угрозой увольнения оказались почти 2300 сотрудников компании, работающие на головном предприятии в городке Ашхайм под Мюнхеном и его филиалах, а также в 182 фирменных магазинах Escada по всему миру.

Бруно Зельцер добился первых успехов

"Я по двум причинам очень сожалею о решении держателей облигаций, - заявил председатель правления Escada Бруно Зельцер (Bruno Sälzer). - Во-первых, до них свой вклад в финансовую реструктуризацию внесли все другие группы инвесторов - акционеры, банки и сами сотрудники. Во-вторых, переориентация компании в сфере моды начала давать первые положительные результаты".

Зельцер имеет в виду результаты собственной деятельности: бывший председатель правления Hugo Boss, другого крупного немецкого производителя модной одежды, возглавил компанию Escada год назад. И сразу же взялся как за решительные кадровые перестановки, так и за разработку новых, более современных коллекций, призванных положить конец падению оборота и убыткам компании, от которой стали отворачиваться ее прежние клиенты. Пик ее популярности пришелся на конец 80-х и начало 90-х годов прошлого века, когда Escada считалась самым известным в мире брендом в области женской моды.

Бруно Зельцера привели с собой немецкие миллиардеры Вольфганг и Михаэль Херц (Wolfgang, Michael Herz), ставшие крупнейшими акционерами Escada в июне 2008 года. Совладельцы кофейной и торговой империи Tchibo, входящие в список богатейших людей Германии, были полны решимости спасти знаковую для страны компанию. В частности, именно они собирались в значительной мере взять на себя финансирование намеченного на вторую половину этого года увеличения уставного капитала. Однако без уступок со стороны держателей облигаций такое капиталовложение превратилось бы в пустую трату денег.

Российский инвестор не оправдал надежд

С приходом братьев Херц отошел на второй план прежний главный акционер Escada, российский предприниматель Рустам Аксененко. Сын бывшего министра путей сообщения и первого вице-премьера России Николая Аксененко приобрел примерно треть акций немецкого дома моды в 2003 году, выложив за них порядка 100 миллионов евро.

Escada уже тогда переживала серьезные трудности, однако после появления нового акционера-спасителя у нее открылось второе дыхание, и пару лет Рустам Аксененко считался в Германии примером российского инвестора, успешно вкладывающего деньги в немецкую экономику. В тот период весьма важным рынком сбыта для компании стала именно Россия.

В какой мере сам Рустам Аксененко виноват в нынешнем крахе компании, сказать очень трудно. Во всяком случае стремительное падение курса ее акций началось после того, как Аксененко после длительной борьбы за власть в мае 2007 года сместил прежнего председателя правления, противившегося его планам модернизации, и назначил главой компании французского модельера Жана-Марка Лубье (Jean-Marc Loubier). Акционеры Escada поминают его сегодня недобрым словом.

Банкротство Escada означает крах этого немецкого инвестиционного проекта Рустама Аксененко. Даже если компании в той или иной форме удастся выжить, российский акционер вряд ли вернет себе былое влияние и уж тем более вложенные деньги.