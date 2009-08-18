Эксперт ООН: радоваться промпоказателям в Украине рано

Приостановка падения промышленного производства в Украине будет временным явлением, если украинская власть немедленно не осуществит ряд реформ в финансовом и социальном секторах.

В этом убежден директор аналитико-совещательного центра Голубой ленты программы развития ООН Марчин СВЕНЧИЦКИ, сообщает “Немецкая волна”.

В июле текущего года, по сообщению Госкомстата, объем промышленного производства в Украине вырос почти на 5% по сравнению с июнем. Однако эксперт считает, что общая картина все равно не утешительна - экономика только притормозила сногсшибательное падение и это не означает, что кризис Украина преодолела.

"Это еще не гарантирует никакого роста. Можно только надеяться, что не будет дальнейшего спада экономики. А чтобы обеспечить экономический рост, следует активизировать много факторов: вылечить банковскую систему, провести реформы, тесно сотрудничать с МВФ и привлекать инвесторов, поскольку капиталовложения в украинскую экономику мизерны", - отметил М.СВЕНЧИЦКИ.

По его мнению, украинской экономике помогли немного прийти в себя от кризиса металлургия, химическая отрасль и сельское хозяйство. Все это, уверен эксперт, - благодаря мировым экономическим тенденциям стабилизации финансовой системы и хорошему урожаю, который собрали украинские фермеры в прошлом и нынешнем годах.

Вместе с тем, М.СВЕНЧИЦКИ не исключает, что быстрое выделение трех траншей займа Международного валютного фонда помогло украинскому правительству сдержать девальвацию гривни и приостановить падение промпроизводства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, в июле 2009 года против июня месяца зафиксирован рост промышленного производства на уровне 4,9%. Вместе с тем, по сравнению с июлем 2008 года падение промпроизводства составило 26,7%, а в целом в январе-июле 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад составил 30,4%.