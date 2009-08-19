General Motors увеличивает объемы производства

Американский автоконцерн General Motors, прошедший через процедуру банкротства и недавно завершивший реорганизацию, начинает увеличивать объемы производства и возвращает на предприятия часть уволенных рабочих. Об этом во вторник сообщили представители руководства компании, передает ИТАР-ТАСС.

В частности, в третьем и четвертом квартале текущего года GM планирует увеличить производство на 60 тыс. автомобилей. Это позволит довести годовой объем до 535 тыс. легковых машин и легких грузовиков. Кроме того, на работу на предприятиях в США и Канаде вернутся более 1,3 тыс. уволенных ранее рабочих.

В компании отмечают, что восстанавливать утраченные в результате кризиса позиции по уровню производства помогла программа, в рамках которой спрос на покупку новых машин стимулировался принятием старых автомобилей в качестве части оплаты на выгодных для автовладельцев условиях. "Наши дилеры требуют больше машин по всем сегментам" рынка, отметил вице-президент корпорации по продажам в США Марк Ланев. Впрочем, с учетом непростой экономической ситуации речь идет, прежде всего, о наиболее экономичных машинах.

Реорганизация General Motors завершилась 10 июля, название и логотип компании остались прежними. Главными приоритетами новой GM провозглашены "потребители, автомобили и культура" обслуживания. Автокомпания намерена вернуть государству многомиллиардные кредиты досрочно - до наступления 2015 г.