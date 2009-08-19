Эксперт: в сентябре производство стали вырастет на 10%

В сентябре 2009 года производство стали в Украине должно вырасти на 10% (в годовом выражении).

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Юрий РЫЖКОВ.

Он отметил, что это будет первый рост выпуска стали с августа 2008 года.

Как полагает аналитик, в августе-сентябре т.г. рост спроса на украинскую сталь будет минимальным, принимая во внимание низкую деловую активность на ключевых рынках: на Ближнем Востоке грядут праздники, а в Азии наступит сезон дождей. Таким образом, прогнозирует он, отечественные метпредприятия должны показать лишь незначительный рост в этот период.

По мнению Ю.РЫЖКОВА, исходя из статистических данных за первые десять дней августа, объем производства стали за этот месяц достигнет 2,83 млн. тонн, что на 4,5% выше июля. Как считает аналитик, рост производства в отрасли произойдет в основном благодаря таким компаниям, как Алчевский меткомбинат, «Азовсталь» и Мариупольский меткомбинат им. Ильича, которые должны увеличить производство стали на 20%, 10% и 9% соответственно.

Ю.РЫЖКОВ также ожидает, что в сентябре украинские метпредприятия произведут 2,85 млн. тонн стали (что будет означать использование производственных мощностей на 73%) - на 1% больше августа.