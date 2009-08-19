Ющенко призывает Тимошенко к продуманной экономической политике
Несмотря на выборы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, несмотря на президентские выборы, проводить продуманную экономическую политику.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил на пресс-конференции в Полтавской области.
«Я обращаюсь к премьер-министру относительно проведения более ограниченной, продуманной, рациональной бюджетной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он призвал Ю.ТИМОШЕНКО отказаться от популизма, который, по его словам, в условиях экономического кризиса лишает страну надежд на будущее.
«Необходимо провести страну через это непростое время – в условиях ограниченных финансовых возможностей – достойно, а не думать о президентских выборах», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент отметил, что именно непродуманная бюджетная политика правительства, нереалистичный бюджет, кроме прочего, способствует и обесцениванию национальной валюты.