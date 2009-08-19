Ющенко призывает Тимошенко к продуманной экономической политике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, несмотря на президентские выборы, проводить продуманную экономическую политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил на пресс-конференции в Полтавской области.

«Я обращаюсь к премьер-министру относительно проведения более ограниченной, продуманной, рациональной бюджетной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал Ю.ТИМОШЕНКО отказаться от популизма, который, по его словам, в условиях экономического кризиса лишает страну надежд на будущее.

«Необходимо провести страну через это непростое время – в условиях ограниченных финансовых возможностей – достойно, а не думать о президентских выборах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что именно непродуманная бюджетная политика правительства, нереалистичный бюджет, кроме прочего, способствует и обесцениванию национальной валюты.