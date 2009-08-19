Эксперт: экономике Украины для восстановления нужно 5-6 лет

Экономика Украины сможет вернуться на уровень 2008 года через 5-6 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир ЛАНОВОЙ, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о росте ВВП в 2010 году на уровне 3%.

По словам В.ЛАНОВОГО, падение экономики Украины было настолько глубоким, что восстановить ее будет очень трудно. «После кризиса тяжелее будет увеличивать продажи и завоевывать даже старые рынки сбыта», – сказал он.

В.ЛАНОВОЙ считает, что экономике Украине необходимо около 5-6 лет для того, чтобы вернуться на уровень 2008 года.

По мнению эксперта, прогнозировать рост экономики в условиях ее глубокого падения нецелесообразно, поскольку никаких шагов для подъема экономики, в частности, увеличения объемов инвестиций, внедрения новых технологий, интеграционных процессов, социальных программ, не наблюдается.

Кроме того, В.ЛАНОВОЙ отметил, что Украина не имеет устойчивых источников для роста внутреннего спроса, а финансовые механизмы не способствуют тому, чтобы перераспределение денежных средств происходило в пользу наиболее перспективных отраслей производства, которые могли бы обеспечить рост ВВП.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство прогнозирует в 2010 году рост ВВП на уровне 3%. «В бюджете, который мы будем подавать в сентябре на 2010 год, мы отталкиваемся от низкой базы 2009 года, потому что кризис действительно больно ударил, уже будем давать уверенных 3% роста внутреннего валового продукта», – сказала премьер-министр.