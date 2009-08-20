Суд открыл дело о банкротстве Кременчугского автосборочного завода

Хозяйственный суд Полтавской области своим определением от 12 августа открыл производство по делу о банкротстве ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.), входящего в состав Группы компаний «АИС».

Об этом сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что дело о банкротстве было открыто на основании заявления частного предприятия «АЗЧ-Сервис» (Харьковская обл.). Общая сумма требований частного предприятия 283 тыс. 554,99 грн.

Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Александр ЯРЕМЕНКО.

Подготовительное заседание суда назначено на 10 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, первое полугодие 2009 года ООО «Кременчугский автосборочный завод» завершил с чистым убытком 32,814 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 4,837 млн. грн.

В первом полугодии 2009 года КрАСЗ сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 89,2% или на 15 455 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 866 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупно-узловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га.) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

КрАСЗ на данный момент производит автомобили Geely, SsangYong и Great Wall.

В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4%, по сравнению с 2007 годом, до 27 474 штуки.

2008 год КрАСЗ завершил с чистым убытком 124,416 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль составила 2,805 млн. грн.

В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4%, по сравнению с 2007 годом, до 27 474 штуки.