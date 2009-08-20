Германия поддержит консорциум Magna-Сбербанк при покупке Opel

13:00, 20 августа 2009
Промышленность
0

На 4,5 млрд. евро...

Германские власти заявили о готовности предоставить госгарантии в общей сложности на 4,5 млрд. евро в случае, если покупателем автопроизводителя Opel станет консорциум Magna-Сбербанк. Именно такую сумму, необходимую для спасения Opel, и просил канадско-российский консорциум.

По данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлин предлагает ссуду 3 млрд. евро вдобавок к обещанным ранее 1,5 млрд. Об этом сообщил замглавы экономического ведомства страны Йохен Хоманн.

Газета Bild пишет в свою очередь о том, что представители руководства GM, канадской Magna и Сбербанка встретятся сегодня и обсудят, возможно, вопросы, касающиеся продажи Opel. Bild, со ссылкой на осведомленные источники, утверждает, что стороны намерены просто "лучше узнать друг друга" на сегодняшней встрече, а не проводить новые переговоры. 

Во встрече примут участие Герман Греф, исполнительный директор GM Фриц Хендерсон и со-исполнительный директор Magna Зигфрид Вольф. По некоторым данным, совет директоров GM примет решение о том, кто купит Opel, на завтрашнем заседании.

Германское финансовое ведомство надеется на то, что предоставление госгарантий в таком объеме поможет  склонить в пользу этого покупателя нынешнего владельца Opel американского автопроизводителя General  Motors, который со своей стороны, симпатизирует бельгийской инвестиционной компании RHJ, которая просит меньше госгарантий – 3,6 млрд. евро.

Напомним, ранее не исключалось, что поручительства предоставят правительства ряда других европейских стран, однако решение Германии взять всю ответственность на себя оказалось продиктовано стремлением ускорить процесс передачи актива, передает k2kapital.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter