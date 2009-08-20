Германия поддержит консорциум Magna-Сбербанк при покупке Opel

Германские власти заявили о готовности предоставить госгарантии в общей сложности на 4,5 млрд. евро в случае, если покупателем автопроизводителя Opel станет консорциум Magna-Сбербанк. Именно такую сумму, необходимую для спасения Opel, и просил канадско-российский консорциум.

По данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлин предлагает ссуду 3 млрд. евро вдобавок к обещанным ранее 1,5 млрд. Об этом сообщил замглавы экономического ведомства страны Йохен Хоманн.

Газета Bild пишет в свою очередь о том, что представители руководства GM, канадской Magna и Сбербанка встретятся сегодня и обсудят, возможно, вопросы, касающиеся продажи Opel. Bild, со ссылкой на осведомленные источники, утверждает, что стороны намерены просто "лучше узнать друг друга" на сегодняшней встрече, а не проводить новые переговоры.

Во встрече примут участие Герман Греф, исполнительный директор GM Фриц Хендерсон и со-исполнительный директор Magna Зигфрид Вольф. По некоторым данным, совет директоров GM примет решение о том, кто купит Opel, на завтрашнем заседании.

Германское финансовое ведомство надеется на то, что предоставление госгарантий в таком объеме поможет склонить в пользу этого покупателя нынешнего владельца Opel американского автопроизводителя General Motors, который со своей стороны, симпатизирует бельгийской инвестиционной компании RHJ, которая просит меньше госгарантий – 3,6 млрд. евро.

Напомним, ранее не исключалось, что поручительства предоставят правительства ряда других европейских стран, однако решение Германии взять всю ответственность на себя оказалось продиктовано стремлением ускорить процесс передачи актива, передает k2kapital.