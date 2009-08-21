Мировое производство стали снизилось на 20%

Производство стали в мире по итогам января-июля 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. сократилось на 19,9%, о чем свидетельствуют обнародованные международной организацией World Steel Association (Worldsteel) данные.

Согласно информации Worldsteel , если по итогам 7 месяцев 2008 года 66 стран, общая доля которых в мировой сталелитейной отрасли составляет не менее 98%, произвели 815 млн. тонн стали, то в этом году данный показатель сократился до 652,9 млн. тонн.

При этом Китай увеличил производство стали на 2,9% - до 317,3 млн. тонн. Увеличение производства было также зарегистрировано в Индии, Венесуэле, Белоруссии, Иране и Македонии.

По остальным странам мира за период января-июля 2009 г. в производстве стали сохранилась отрицательная динамика, а снижение производства по ведущим странам-производителям в годовом исчислении составило: США - 50,8%, Япония - 38,5%, Южная Корея - 16,6%, Германия - 41,4%, Италия - 42,7%, Франция - 40,8%, Великобритания - 40,2%, Бразилия - 36,9%, Россия - 28,5%, Украина - 37,2%.

В то же время в июле т.г. по сравнению с июнем объемы производства стали выросли. Так, производство стали в мире (по 66 странам, включая Китай) по итогам июля 2009 г. составило 103,9 млн. т против 99,8 млн. т в июне.

По итогам июля производство стали в мире увеличилось на 4,1 млн. т против июня, или на 4,1%, и стало самым высоким за последние 9 месяцев, с сентября 2008 г. Прирост мирового производства стали в июле 2009 г. обеспечили в разной степени все географические регионы мира, за исключением Ближнего Востока, где производство стали в июле несколько сократилось.

Напомним, что за время начавшегося летом 2008 г. мирового экономического кризиса самое низкое производство стали в мире было зарегистрировано по итогам декабря 2008 г. - 82,060 млн. т (минимум с февраля 2004г.). Своего исторического максимума мировой рынок стали достиг в мае 2008 г., когда за один месяц в мире было произведено 119,944 млн. т стали.