Индекс производства базовых отраслей составил "минус" 19,1%

В Украине в июле 2009 года существенно замедлилось падение индекса производства базовых отраслей – до -19,1% в годовом исчислении против -25,8% в июне т.г.

Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины (НБУ) обнародованы на сайте ведомства.

Согласно предоставленной информации, за январь-июль текущего года падение составило -25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Основной причиной улучшения динамики индекса является сохранение темпов роста сельскохозяйственного производства (3,8% за 7 месяцев) на фоне существенного повышения базы сравнения в прошлом году и сезонного увеличения доли сельского хозяйства в индексе.

Незначительное замедление падения промышленного производства (с -27,5% в июне в годовом исчислении до -26,7% в июле т.г.) обусловлено ростом внешнего спроса на продукцию металлургии.

Продолжается существенное падение объемов строительства (-54,3% за 7 месяцев) по причине низкого спроса со стороны населения, существенного сужения инвестиционного спроса на фоне недостаточного государственного финансирования и высокой долговой нагрузки предприятий.

Ухудшение негативных ожиданий населения, падение реальных доходов в условиях высокого уровня безработицы определяют нисходящую динамику розничного товарооборота (-15,9% за 7 месяцев).

Государственный комитет статистики Украины 17 августа т.г. обнародовал информацию о динамике реального ВВП во втором квартале – падение замедлилось до 18% в годовом исчислении. Согласно ранее опубликованной информации Госкомстата, падение ВВП в первом квартале составило 20,3% в годовом исчислении. По расчетам департамента на основе сезонных откорректированных данных, падение ВВП в четвертом квартале 2008 года к предыдущему кварталу составило 10,1% (за исключением сезонного фактора), в первом квартале 2009 года – 12,9% и только во втором квартале т.г. наблюдалось некоторое возобновление экономической активности – рост, за исключением сезонного фактора, составил 4,2%.

По оценкам департамента, улучшение динамики обусловлено повышением ценовой конкурентоспособности в результате девальвации национальной валюты и роста внешнего спроса благодаря постепенному восстановлению мировой экономики.