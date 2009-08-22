General Motors не смог определиться

Совет директоров General Motors на состоявшейся в пятницу, 21 августа, встрече не сумел принять решение о продаже своего европейского филиала Adam Opel GmbH.

«Мы не приняли никакого окончательного решения», - сказал представитель GM Карин Кирхнер.

Совет директоров американского автоконцерна General Motors должен был на прошедшей в пятницу встрече выбрать, кому продать свой филиал: консорциуму канадского производителя автокомплектующих Magna и российского Сбербанка или бельгийской инвестиционной компании RHJ International, передает «Газета.Ru».