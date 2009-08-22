General Motors не смог определиться
12:20, 22 августа 2009Промышленность
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С судьбой Opel
Совет директоров General Motors на состоявшейся в пятницу, 21 августа, встрече не сумел принять решение о продаже своего европейского филиала Adam Opel GmbH.
«Мы не приняли никакого окончательного решения», - сказал представитель GM Карин Кирхнер.
Совет директоров американского автоконцерна General Motors должен был на прошедшей в пятницу встрече выбрать, кому продать свой филиал: консорциуму канадского производителя автокомплектующих Magna и российского Сбербанка или бельгийской инвестиционной компании RHJ International, передает «Газета.Ru».
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