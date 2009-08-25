“Сумыхимпром” договорился о реструктуризации долгов

ОАО “Сумыхимпром” достиг договоренности о реструктуризации долгов за электроэнергию и газ до конца 2009 года, сообщает сайт Сумской областной государственной администрации.

В сообщение сказано, что ОАО договорилось о реструктуризации задолженности с руководством НАК "Нафтогаз Украины" и энергоснабжающей компании "Энергоинвестпроект" (Харьков).

Генеральный директор компании "Энергоинвестпроект" Ирина ПЕСТОВА согласилась на реструктуризацию долга в сумме около 10 млн. грн. до конца года при условии полной уплаты «Сумыхимпромом» текущих платежей. На таких же условиях "Сумыхимпром" будет оплачивать и долг за газ, который составляет около 40 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыхимпром» - энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находятся в управлении Министерства промышленной политики Украины.

ОАО «Сумыхимпром» завершило 2008 год с убытком 230,602 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составляла 1,417 млн. грн.