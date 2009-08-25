Эксперт прогнозирует спад ВВП Украины на уровне 16,5%

Эксперты центра «CASE-Украина» ухудшили с 13% до 16,5% прогноз спада валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

По его словам, итоги первого полугодия показали, что каких-либо значительных позитивных изменений в экономике не происходит. Д.БОЯРЧУК считает, что в третьем квартале ситуация не улучшится даже с учетом неплохого урожая.

«Вроде бы урожай у нас неплохой, но по сравнению с прошлым годом мы ожидаем 10% или даже больше падения в сельском хозяйстве, а третий квартал - это в основном сельское хозяйство», - отметил Д.БОЯРЧУК.

Что касается влияния избирательной кампании на состояние экономики, то, как сообщил эксперт, экономика уже научилась игнорировать политический процесс. «Всегда ожидается, что избирательная кампания будет влиять на состояние экономики. До последнего времени так получалось, что политические и экономические процессы проходили независимо друг от друга», - сказал Д.БОЯРЧУК.

При этом он полагает, что риски негативного влияния выборов на экономику остаются в части ухудшения ситуации в банковском секторе и подогреве панических настроений на валютном рынке.

Также эксперт считает, что заявленные правительством 3% роста ВВП по итогам 2010 года вполне реальны с учетом эффекта статистической базы, при этом подчеркивает, что такой темп роста является весьма и весьма слабым.

«В принципе, при темпах падения в этом году больше 20% вполне возможно, что в следующем будет какой-то плюс, но незначительный. Но знаете, в один год упасть на 20%, в другой на 3% нарастить – это, конечно, хорошо, однако 3%-ным ростом достигать докризисного состояния мы будем довольно долго», - отметил Д.БОЯРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство прогнозирует в 2010 году рост ВВП на уровне 3%. «В бюджете, который мы будем подавать в сентябре на 2010 год, мы отталкиваемся от низкой базы 2009 года, потому что кризис действительно больно ударил, уже будем давать уверенных 3% роста внутреннего валового продукта», – сказала премьер-министр.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале текущего года против аналогичного периода 2008 года составило 18% по сравнению с 20,3% в первом квартале т.г.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составил 7,6%.