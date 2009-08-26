Toyota сократит производственные мощности на 10% - впервые

Автомобилестроительная корпорация Toyota приняла решение сократить по всему миру производственные мощности примерно на 10% и одновременно резко повысить эффективность остающихся в эксплуатации объектов. Речь идет об остановке линий, способных собирать от 700 тыс. до 1 млн. машин в год, сообщают сегодня японские средства массовой информации.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, Toyota сокращает производственные мощности впервые в истории в связи с падающим по всему миру спросом на автомобили.

Эта корпорация вместе с дочерними компаниями резко наращивала свои возможности примерно с 2000 г. и сейчас способна выпускать в год примерно 10 млн. машин различных типов. В 2007 г. Toyota собрала 9,5 млн. автомобилей. В 2009 г. объем выпуска, как ожидается, упадет до 6,68 млн.

Учитывая перспективы выхода мировой экономики из кризиса и растущий спрос на машины новых типов, в первую очередь с гибридными бензиново-электрическими двигателями, корпорация намерена сохранить потенциальные возможности производства автомобилей на уровне 9 млн. шт. Одновременно планируется примерно до 70% поднять занятость остающихся мощностей.

Речь идет о закрытии совместного с General Motors завода в США, остановке одной из двух сборочных линий на заводе в Великобритании, свертывании ряда объектов в самой Японии. Такие усилия предпринимаются в рамках принятой на Toyota программы сокращения в текущем финансовом году производственных издержек на 850 млрд иен - примерно на 9 млрд долл. Останавливаемые мощности предполагается заморозить с тем, чтобы сохранить возможность их запуска в случае улучшения конъюнктуры. Toyota также намерена не увольнять рабочих и служащих с этих объектов, а использовать их на других работах.