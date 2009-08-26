Долг по НДС перед метпредприятиями достиг 3 млрд.грн.

Задолженность по возмещению украинским металлургическим предприятиям налога на добавленную стоимость (НДС) уже превысила 2,9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Днепропетровске председатель ЦК профсоюза металлургов и горняков Украины Владимир КАЗАЧЕНКО.

По его словам, из указанной суммы около 1,14 млрд. грн. – просроченная задолженность. В частности, долг государства по возмещению НДС ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составляет 895 млн. грн, ОАО «Мариупольский меткомбинат им. Ильича» – 375,9 млн. грн, ОАО «ДМЗ им. Петровского» – 386,7 млн. грн., ОАО «Запорожсталь» – 389 млн. грн.