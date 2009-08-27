Кабмин намерен за 2 года выделить авиапрому 3,5 млрд.грн.

Кабинет министров намерен в ближайшие два года выделить 3,5 млрд. грн. на реконструкцию и модернизацию предприятий авиастроительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время посещения АНТК им. Антонова.

«До конца 2009 года мы закончим финансово-организационное оздоровление предприятий отрасли, а второй этап, который мы запланировали, 0 это полная реконструкция и модернизация ключевых предприятий, которые находятся в системе производства самолетов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, согласно предварительным расчетам, на проведение полной модернизации и переоснащение производств потребуется около 3,5 млрд. грн.

«Мы посчитали, что необходимо 3,5 млрд. грн. в течение 2-3 лет на переоснащение, чтобы все было безупречно», - добавила она.

Премьер считает, что 3,5 млрд. грн. являются незначительной суммой по сравнению с суммой, которую выделил Национальный банк Украины на рефинансирование коммерческих банков.

«Национальный банк отдал 90 млрд. грн. коммерческим банкам, которые могли попасть в каждую отрасль. 90 млрд. и 3,5 млрд. – есть разница», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что полная модернизация авиационной отрасли начнет осуществляться уже с 2010 года.