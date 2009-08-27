Великобритания прекратила производство телевизоров

В Великобритании сегодня собран последний телевизор. Находящийся в городе Плимут на юго-западе Англии и принадлежащий японской корпорации Toshiba телевизионный завод закрылся 27 августа, его производственные линии перебрасываются в Польшу.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Великобритании полностью прекращается производство телевизоров. Многие британцы восприняли эту новость как подтверждение продолжающегося процесса деиндустриализации считавшегося некогда «мастерской мира» Соединенного королевства, передает «Прайм-ТАСС».