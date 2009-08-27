Хозсуд Донецкой обл. открыл процедуру санации «Точмаша»

Хозяйственный суд Донецкой области своим определением от 10 августа 2009 года по делу №42/41б открыл процедуру санации ОАО "Точмаш" (Донецк).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что уведомление суда предприятие получило 27 августа т.г. Управляющим санацией назначен арбитражный управляющий Андрей КОВЕЗА.

Также суд обязал управляющего санацией разработать и подать план санации согласно действующему законодательству.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-июня 2009 года завод "Точмаш" увеличил чистый убыток на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 18,076 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Точмаш" (ранее "Донецкий завод точного машиностроения", Донецк) производит сельскохозяйственную технику: культиваторы, бороны для глубокого рыхления, бороны зубовые и др.

30,6338% акций ОАО "Точмаш" принадлежат ЗАО "Акционерная финансовая компания "Система", 25,0001% – Фонду госимущества Украины, 18,3153% – ООО "Пилон Инвест", 11,3526% – ЗАО "Боссем" (все – Киев).

В 2008 году "Точмаш" увеличил чистый убыток в 2,8 раза по сравнению с 2007 годом – до 55,664 млн. грн.