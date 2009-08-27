АМК: ситуация с «Ривнеазотом» требует отдельного изучения

В Антимонопольном комитете Украины (АМК) считают, что ситуация с отсутствием «Ривнеазота» в списке химпредприятий, которые могут покупать газ по льготной цене 1584,4 грн. за тыс. куб. м, требует отдельного исследования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, только после отдельного исследования АМК сможет сделать соответствующие выводы по поводу того, не нарушает ли антимонопольное законодательство исключение "Ривнеазота" из списка предприятий, который утвердил Кабмин.

«Пока никаких обращений в комитет по данному поводу не поступало», – сказали в АМК.

Напомним, 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ОАО «Ривнеазот» для оздоровления ситуации на предприятии необходимо вернуть в государственную собственность. По ее словам, ситуация в «Ривнеазот» мало чем отличается от состояния дел на других предприятиях, в банках и фирмах, которые принадлежат Дмитрию ФИРТАШУ.

По убеждению премьера, ситуацию на крупнейшем западноукраинском химическом гиганте можно изменить лишь путем возвращения предприятия в государственную собственность, «как и большинство облгазов, которые принадлежат тому же Дмитрию ФИРТАШУ».

Отметим, сотрудники «Ривнеазот» переведены на трехдневную рабочую неделю. Кроме того, в связи с задолженностью по возмещению НДС в размере свыше 40 млн. грн. и ограничением поставок природного газа руководство предприятия приняло решение сократить до сентября т.г. треть работников (1,5 тыс. человек).

В то же время, по словам генерального директора «Ривнеазота» Михаила ЗАБЛУДЫ, такая ситуация на предприятии является результатом «враждебного отношением нынешнего руководства правительства к владельцу предприятия».

В мае т.г. НАК «Нафтогаз Украины» прекратил газоснабжение ОАО «Ривнеазот», мотивируя свое решение наличием задолженности за поставки природного газа в марте и апреле 2009 года.

«Ривнеазот» опровергал аргументы «Нафтогаза», поскольку предприятие не закупает газ у государственной компании. В марте и апреле «Ривнеазот» потреблял природный газ, ранее закупленный предприятием и находящийся в подземных хранилищах Украины. «Ривнеазот» также указывает на политический и административный характер отключения от газоснабжения, мотивируя это отсутствием официальных претензий и судебных исков от «Нафтогаза Украины».

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила уровень предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% – до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

По данным Министерства промышленной политики, по такой цене газ будут получать пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днипроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».