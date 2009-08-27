Украина начала антидемпинговое расследование по импорту стекла

Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну листового стекла термически полированного (флоат-стекла) неармированного, прозрачного, бесцветного толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм, независимо от стран происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, 25 августа т.г. комиссия рассмотрела заявление ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» и приняла решение о начале и проведения специального расследования относительно импорта в Украину вышеуказанного листового стекла.

Решение было принято на основании данных о том, что во втором полугодии 2008 г. – первом полугодии 2009 г. темпы роста импорта этого товара составили 907,75% по сравнению с первым полугодием 2006 г. - первым полугодием 2007 г. При этом объемы производства и продаж «Лисичанского стеклозавода «Пролетарий» во втором полугодии 2008 г. – первом полугодии 2009 г. снизились против предыдущих периодов. В заявлении предприятия отмечается, что такое снижение произошла вследствие роста импорта в Украину.

Проведение расследования поручено Министерству экономики.

Справка УНИАН. ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» (г. Лисичанск, Луганская обл.) занимается производством листового стекла, оптовой торговлей стройматериалами. На конец 2006 года уставный капитал компании составлял 2 млн. грн.