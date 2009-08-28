ВВП Польши удивил аналитиков

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Польши во втором квартале текущего года ускорился до 1,1% с 0,8% в первом квартале (год к году).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил сегодня Государственный комитет статистики страны.

Более чем 1%-ный рост удивил аналитиков, ожидавших прирост ВВП не более чем на 0,5%.

По данным статистики, ВВП вырос благодаря увеличению экспорта и внутреннего потребления.

Новости о росте польского ВВП во втором квартале привели к укреплению курса национальной валюты и увеличению индексов фондового рынка страны.

Как сообщал УНИАН, в июне правительство Польши уменьшило свой прогноз роста ВВП в текущем году до 0,2% с ранее ожидаемых 3,7%.

Эксперты расходятся в прогнозах развития польской экономики: МВФ и Еврокомиссия прогнозируют спад на 0,4 и 1,7%, соответственно; Мировой банк прогнозирует рост на 0,5%; некоторые частные экспертные организации прогнозируют более 1% рост.

Справка УНИАН. Рост ВВП Польши в прошлом году замедлился до 4,9% с 6,5% в 2007 году.