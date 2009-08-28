Пресс-служба НАК «Надра Украины» не комментирует ситуацию с захватом здания по улице Владимирской, 34 в Киеве.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы компании.

По его информации, в настоящее время офис НАК «Надра Украины» находится по адресу Воздухофлотский проспект, 54. При этом он отметил, что из здания по ул. Владимирской, 34 компания переехала еще в 2008 году.

Напомним, сегодня некоторые украинские СМИ распространили информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов днем 28 августа взяли штурмом здание, расположенное по адресу: Киев, ул. Владимирская, 34/9, которое якобы принадлежит НАК «Надра Украины». На месте находился представитель иностранной компании «Зентакс Лимитед» (Кипр) Алексей СЛУЧ, который утверждал, что здание принадлежит данной компании. В то же время, прибывшие на место государственные исполнители Шевченковского района сообщили, что в интересах государства им нужно убедиться в сохранности здания и его помещений.

По сообщениям СМИ, около двадцати лиц в штатском выбили решетки на окнах и проникли в помещение, открыв входную дверь изнутри. Также на место прибыли сотрудники милиции. В данное время представителя «Зентакс Лимитед» выдворили с территории здания, которое уже оцеплено милицией. Также прибыли представители «Беркута», от которых около 15 человек вошли в здание.

Официальных пояснений относительно происходящего никто из присутствующих на месте не дает. Представитель иностранной компании передал в милицию сообщение о захвате и «исполнительных действиях», которые, по его мнению, грубо попирают право собственника.

Напомним, 26 августа правительство приняло решение о возвращении компании «Надра Украины» помещений в центре Киева. По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, «Надра Украины» передали помещения в центре Киева общей площадью около 5 тыс. кв. м. «Янукович в свою бытность премьер-министром забрал у НАК «Надра Украины» имущество для своего окружения и себя лично. Во-первых, это помещения, которые имеют историческую ценность, по улице Владимирской, 34 и Золотоворотской, 9, в которых находилась НАК «Надра Украины», государственные учреждения, выкинули их практически на улицу, заставили их арендовать за огромные деньги какие-то частные помещения, а эти помещения в центре города отдали своим структурам», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на экстренном заседании Кабинета Министров премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

В тот же день Кабмин восстановил и сразу же освободил Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК «Надра Украины». Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2008 год НАК "Надра Украины" завершила с чистой прибылью 0,267 млн. грн., тогда как в 2007 году чистый убыток компании составил 24,004 млн. грн.