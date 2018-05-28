"Ривнеазот" - химическая атака Тимошенко на Фирташа

В предвыборной гонке «живота не жалея» премьер Юлия Тимошенко избрала беспощадную тактику борьбы с конкурентами целенаправленными атаками на их активы и частную собственность. И если с юридической точки движения премьера далеко не безупречны, то в «пиаровском» смысле блестящие. Получая неприятные хлесткие пощечины от «Интера», премьер не на шутку взялась за активы его собственника Дмитрия Фирташа.

Сначала убрав с рынка «РосУкрЭнерго», далее «заговорив» банк «Надра» сейчас Тимошенко не на шутку взялась за один из химических активов GDF «Ривнеазот». Очевидно, что не без подачи премьера Минпромполитики буквально «продинамило» предприятие, лишив его возможности закупать дешевый газ в рамках известного постановления НКРЭ. А далее Тимошенко уже напрямую заговорила о том, что предприятие нужно «вертать в зад» (читай национализировать), причем в срочном порядке. Конечно, у нынешнего главы правительства есть блестящий опыт по возвращению «Криворожстали». Однако, сейчас не 2005 год, совсем не те посылы и условия, а такое крупное предприятие не какая-нибудь там дачка в Межигорье. И перейдет ли правительство от «сотрясания воздуха» к реальным действиям, сегодня никто не берется судить…

Кабмин как реагент...

Бурю подняла Юлия Тимошенко 26 августа, которая вдруг обратила внимание на химзавод и решила выяснить - что же там происходит. «Возмущенная» положением дел на предприятии – только узнала: в августе возможно сокращение почти 1,5 тыс. рабочих, на сегодня действует трехдневный график работы, минудобрений фактически не производит, складские помещения почти пусты - заявила, что правительство обратится в Фонд госимущества с требованием проверить договор о приватизации “Ривнеазота”. Не забыла она упомянуть и об ЭТОМ. По убеждению премьера, ситуацию на крупнейшем украинском химическом гиганте можно изменить лишь путем возврата предприятия в госсобственность, «как и большинство облгазов, которые принадлежат тому же Дмитрию Фирташу». Разборки правительства с владельцем предприятия у всех на слуху и на виду, стоит только вспомнить банк «Надра» и «РосУкрЭнерго»…

Руководство же завода имеет свою точку зрения и причем вескую. Оно обвиняет правительство в сложившейся ситуации. «Из-за личной ненависти к заводовладельцу Тимошенко сознательно искажает факты о деятельности предприятия, прибегая к политическому и административному давлению, откровенным публичным провокациям», - утверждают на предприятии.

Ситуация вокруг завода превратилась в театральное действо, а заложниками стали тысячи рядовых украинцев. Именно они завтра будут выброшены на улицу. А «вешая политлапшу им на уши», просто пытаются перетянуть каждый в свой лагерь.

В равной степени это касается и собственников завода, к которому тоже есть вопросы, скажем насчет, несколько вольного обращения с фактами. Скажем, можно ли так уж напрямую связывать грядущее на днях увольнение полутора тысяч сотрудников с невключением завода в список на льготный газ. Ведь, по некоторой информации, эти люди были уволены еще два месяца назад и сейчас просто подошел срок их ухода с предприятия. Да и нет четкой позиции руководства завода - если вдруг предприятие получает "льготный газ" - означает ли это, что все полторы тысячи уволенных будут приняты назад?

Кстати, во время поездки в Ривне, где Тимошенко и сделала столь знаковое заявление, премьер предприятие не посетила… Но руководство завода все же решило донести до властных глаз и ушей информацию с предприятия. На следующей неделе, 2 сентября, оно объявило день открытых дверей для журналистов, в том числе и столичных, чтобы продемонстрировать реалии «Ривнеазота»…

Есть основания реприватизировать?

Когда идет речь о реприватизации, сразу всплывает Фонд госимущества. Последнюю проверку предприятия проводили в сентябре 2008 года. Тогда ФГИ не выявил нарушений, а срок договора с учетом инвестобязательств к тому времени истек! Эксперты отмечают, что легче вернуть предприятие государству, если выявить нарушения в процессе приватизации, чем в несоблюдении инвестиционных обязательств. В этой связи остается надеяться на проверенный годами опыт Кабмина.

Между тем, есть в этом спектакле еще одно действующее лицо – Антимонопольный комитет, т.к. не последнюю роль в истории играет газ – 70% закупаемого предприятием «голубого» топлива идет в сырье для производства азотных удобрений. Владелец предприятия, конечно, спекулирует на этом эпизоде, напрямую связывая увольнение рабочих с не предоставлением льгот на закупку газа. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики снизила уровень предельной цены на газ для предприятий химпрома, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% – до 1584,4 грн. за тысячу кубометров. Но «Ривнеазот» в этот список не вошел. Не попал он и в список предприятий, которые могут напрямую закупать газ у нерезидентов.

Пресс, как видно, немалый. Но, учитывая близость Фирташа к газовым схованкам, удивляет, неужели нельзя было справиться с проблемой. Кстати, работников предприятия предупредили об увольнении еще два месяца назад. И тогда руководство завода вспомнило и о задолженности перед «Ривнеазотом» со стороны государства по возмещению НДС – 50 млн. грн. Оно гарантировало, что выплатит всю заработную плату, если Кабмин вернет эти деньги… И здесь хочется спросить, почему именно сейчас возник «скандал»?..

В Антимонопольном комитете считают, что ситуация с отсутствием льгот для «Ривнеазота» требует «отдельного исследования». Но, как отметили в комитете, «пока никаких обращений по данному поводу не поступало». Что тоже, в принципе, вызывает дополнительные вопросы к заводским начальникам - чего тянут-то. Или срабатывает старая привычка решать вопросы не путем официально прописанных процедур, а методом "закулисной терки".

Что касается подачи обращений и поручений, то у нашего руководства это дело налажено. И ФГИ и АМК, похоже, придется заняться таким непростым делом, как поиском причин реприватизации.

Аналитики Phoenix Capital утверждают, что экономических оснований для реприватизации «Ривнеазота» нет. По их мнению, ситуация на заводе ничем содержательно не отличается от ситуации на других предприятиях отрасли.

Очень хочется напомнить - в стране кризис, и не только в стране. Он глобальный. А химпром вместе с металлургией «легли» первыми. Рынки просели, а подъем можно долго ждать…

В Astrum Investment Management отмечают, что «рассматривают заявление премьер-министра как очередной этап публичной конфронтации между Тимошенко и Фирташем». Эксперты компании убеждены, что никаких реальных шагов по возвращению предприятия в госсобственность не будет сделано.

Производственная драма: проиграют все?

Прогнозы в наше время - дело неблагодарное. Вполне можно допустить, что ни до каких реальных "отборок" дело не дойдет и просто состоится очередная кулуарная договоренность, которую вымажут правильным соусом и поднесут общественности. Вот и Рада на будущей неделе собираться планирует, и бюджет-2010 утверждать надо, и новые газовые переговоры с Россией маячат - так что "баш на баш" есть что предложить.

Но пока суд да дело - спектакль на производственную тему продолжается. И самая главная пострадавшая сторона в этом спектакле – массовка, рядовые работники предприятия и их семьи. Похоже, сценарий, выписанный уже всем понятно кем, не учел рабочих «Ривнеазота», а ведь именно они и не на сцене, а в жизни остались «на бобах». Жаль, но для исправления ситуации у них меньше всего возможностей…

Судя, по всему, можно поставить крест на призрачных надеждах, что хотя бы в условиях мощнейшего мирового финансового кризиса украинские "ветви власти" и "политические конкуренты" объявят своеобразный мораторий на использование фабрик-заводов-банков в качестве дубинки для избиения противника. Хотя бы из элементарного человеколюбия и чувства самосохранения. И значит, можно ожидать, что с обострением политической борьбы за президентское кресло, "можновладці" будут все усерднее бороться друг с другом, используя электорат как в качестве лома, так и в качестве щита.

Елена Высоцкая (УНИАН)