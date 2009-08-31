Общественная организация просит премьера вмешаться в конфликт АМКР vs ЗЗФ

Сегодня представители общественной организации “Міжрегіональний робітничий рух”пикетировали Кабинет министров Украины с просьбой к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО вмешаться в ситуацию вокруг погашения задолженности «АрселорМиттал - Кривой Рог» перед Запорожским заводом ферросплавов (ЗЗФ).

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции передали в Секретариат КМУ письмо-обращение к премьеру, в котором речь идет о нарушении металлургическим комбинатом «АрселорМиттал - Кривой Рог» соглашений с Запорожским заводом ферросплавов.

В письме, копией которого располагает УНИАН, в частности, отмечается, что в 2007 году ЗЗФ и меткомбинат «АрселорМиттал - Кривой Рог» заключили договор о поставках ферросплавов (поставщик – ЗЗФ, покупатель - «АрселорМиттал - Кривой Рог»). “При этом «АрселорМиттал - Кривой Рог» обязался покрывать 100% своих потребностей в ферросплавах, покупая их исключительно у ЗЗФ, - говорится в письме. - Для «АрселорМиттал - Кривой Рог» выгода от этого соглашения заключалась в том, что цена поставок определялась по специальной формуле, определяющей, что цена на ферросплавы в квартале, когда осуществляется поставка, базируется на цене ферросплавов за предыдущий квартал”. Как отмечают авторы обращения, на протяжении 2007 - первой половины 2008 года стоимость ферросплавов неизменно росла.

“Таким образом, вместо применения текущей рыночной цены, «АрселорМиттал - Кривой Рог» покупал продукцию у ЗЗФ по более низкой цене, фактически, по цене предыдущего квартала. Однако, когда в середине прошлого года конъюнктура рынка горно-металлургической продукции претерпела изменения, а спотовые цене стали ниже, чем цены предыдущего «базового» периода, компания «АрселорМиттал - Кривой Рог» в одностороннем порядке отказалась от выполнения своих обязательств перед ЗФЗ”, - отмечают авторы письма.

По их информации, отказ «АрселорМиттал - Кривой Рог» покупать по действующему договору ферросплавы у ЗЗФ привел к очень сложным последствиям для завода. В 4-ом квартале 2008 года ЗЗФ была запланирована производственная программа в соответствии с договором, который действовал с «АрселорМиттал - Кривой Рог», и было произведено 18 тыс. 396 базовых тонн. Однако «АрселорМиттал - Кривой Рог» купил лишь 18 базовых тонн из выработанного объема. Как результат, 1 ноября 2008 года были остановлены все печи ЗЗФ. “За 77-летнюю историю этого предприятия такое случилось лишь один раз – во время Великой Отечественной войны, когда ЗФЗ вывозил свое оборудование за Урал...”, - отмечается в письме к Ю.ТИМОШЕНКО.

Его авторы информируют, что “в связи с отказом «АрселорМиттал - Кривой Рог» от заявленных объемов приобретения ферросплавов недополучение прибыли Запорожским заводом ферросплавов составило 37 млн. грн. А госбюджет Украины из-за этого недополучил более 9 млн. грн. от налога на прибыль. На трехдневную рабочую неделю были вынужденно переведены все 3,8 тысячи работников ЗЗФ... Средняя зарплата работников ЗЗФ снизилась на 40%. В результате, произошел отток квалифицированного персонала. Серьезнейшим образом пострадала и социальная сфера ЗЗФ, например, был закрыт санаторий-профилакторий. ЗЗФ также понес очень серьезные расходы, связанные с необходимостью запуска оборудования «с нуля» (это свойственно металлургическому производству). Расходы предприятия на включение печей после разогрева уже составили 4,9 млн. грн. (сейчас включены печи цехов №2, 3, 4). В настоящее время готовится к включению цех №1. Предполагаемые расходы составят еще 4,1 млн. грн.”.

В обращении сообщается, что ЗЗФ подал иск в суд по факту нарушения «АрселорМиттал - Кривой Рог» договорных обязательств. 15 июля 2009 года Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение, которым полностью удовлетворил требования ЗЗФ и приказал взыскать с «АрселорМиттал, - Кривой Рог» 207 млн. грн. надлежащей по договору предоплаты. Однако, отмечается в письме, «АрселорМиттал - Кривой Рог» пытается отсрочить выполнение своих обязательств – он подал апелляционную жалобу на решение суда.

Авторы письма просят Ю.ТИМОШЕНКО лично вмешаться в ситуацию вокруг погашения задолженности «АрселорМиттал - Кривой Рог» перед Запорожским заводом ферросплавов. По их убеждению, “руководство «АрселорМиттал - Кривой Рог» создало опасный прецедент, в результате которого может создаться цепь взаимных неплатежей в базовой отрасли украинской промышленности – горно-металлургическом комплексе”.

В акции под Домом правительства приняли участие 70 представителей Межрегионального рабочего движения.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках предприятия составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.