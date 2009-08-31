Консолидированная прибыль СКМ выросла до 3 млрд. долларов

По итогам 2008 года консолидированная прибыль компании "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) составила, согласно международным стандартам финансовой отчетности (МФСО), 3 млрд. долл., что на 1 млрд. 214 млн. долл. (на 68%) больше, чем по итогам 2007 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, консолидированный валовой доход СКМ за 2008 год составил 15 млрд. 985 млн. долл., что на 6 млрд. 422 млн. долл. (на 67%) больше, чем за 2008 год.

Консолидированные расходы по налогу на прибыль Группы СКМ в 2008 году составили 805 млн. долл., что более чем в два раза больше аналогичного показателя (379 млрд. долл.) за 2007 год.

Вместе с тем, в пресс-релизе отмечается, что консолидированные активы Группы СКМ на конец 2008 года уменьшились по сравнению с концом 2007 года на 1 млрд. 869 млн. долл. (на 9,3%) – до 18 млрд. 75 млн. долл. По данным СКМ, на предприятиях Группы работает более 150 тыс. человек.

«Уверен, что мы все не скоро забудем 2008 год. Он начался со стремительного роста практически во всех отраслях, а закончился не менее стремительным падением, вызванным общим спадом в мировой экономике. Однако положение Группы СКМ в целом стабильно», - приводит пресс-служба компании мнение генерального директора СКМ Олега ПОПОВА.

По его словам, в непростых финансовых и экономических условиях основной целью СКМ является правильная расстановка приоритетов и эффективное использование имеющихся ресурсов. «Одной из ключевых задач для нас сегодня является обеспечение достаточной ликвидности предприятий СКМ и четкое выполнение всех обязательств. Прежде всего – перед сотрудниками наших предприятий, а также - перед Государственным бюджетом. Предприятия Группы СКМ были и остаются крупнейшими донорами бюджета Украины», - добавил О.ПОПОВ.

Справка УНИАН. Компания "СКМ" – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК Украина, "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.