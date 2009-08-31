Тигипко: экономика Украины не имеет предпосылок для ухудшения

Экономика Украины не имеет предпосылок для ухудшения. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-председатель Национального банка Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, на сегодня ситуация на внешних рынках улучшается.

«Для нас, как для экспортно-ориентированной экономики, это очень важно», - отметил С.ТИГИПКО.

В то же время, по его словам, внутренний рынок остался непростимулированным. Более того, за счет того, что Международный валютный фонд настаивает на сокращении дефицита Государственного бюджета, Украина постоянно сужает внутреннее потребление. «Но я не считаю, что это является серьезной экономической причиной, ввиду того, что этот рынок для нас незначительный, для того, чтобы пришел кризис», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, оснований для разговоров о второй волне кризиса нет. Однако высказывания относительно данного вопроса «подогревают» спрос на валюту. С.ТИГИПКО считает, что в такой ситуации власть должна максимально консолидироваться: «Одни и те же высказывания должны быть от всех политиков… Потому что тогда, когда два человека начинают комментировать одно и то же, маленькие нюансы начинают играть».