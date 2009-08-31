Украина и РФ намерены расследовать действие антидемпинговых пошлин

Украина и Россия намерены расследовать вопрос о действии антидемпинговых пошлин на экспорт украинской трубной продукции в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом договорились министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН и президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр ШОКИН в ходе встречи в Москве на прошлой неделе.

Собеседники отметили, что для рассмотрения этого вопроса необходим объективный подход с обеих сторон.

Кроме того, в ходе встречи Б.ДАНИЛИШИН и А.ШОКИН обсудили деятельность как российского бизнеса на территории Украины, так и украинского – на территории России, отметив необходимость более эффективного их развития. Также была обсуждена возможность развития сотрудничества между украинскими и российскими промышленниками и предпринимателями.

***Антидемпинговые пошлины на украинские трубы малого и среднего диаметра Россия ввела на 5 лет в декабре 2005 года. Специальную пошлину в размере 8% на трубы большого диаметра Россия ввела в декабре 2006 года.