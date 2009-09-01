Европейская комиссия вынесла предупреждение Германии в отношении государственной поддержки компании Opel - убыточного европейского отделения американского автопроизводителя General Motors, которое существует сегодня исключительно за счет бридж-кредита на 1,5 млрд евро, предоставленного правительством Германии.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Тона ван Лиеропа, следование немецкого правительства национальным интересам может нарушить существующие в Европе правила конкурентной борьбы. Так, по его словам, государственная помощь компаниям не может предоставляться на "некоммерческих условиях" - например, ограничивая руководство компании в инвестировании полученных средств, передает Reuters.

Напомним, правительство Германии заявило, что готово предоставить кредит в размере 4,5 млрд евро, в случае если руководство GM наконец продаст свое европейское подразделение, а новые владельцы Opel сохранят все заводы компании на территории ФРГ, обеспечивающие до 25 тыс. рабочих мест.

Бельгийский холдинг RHJ International и канадская Magna совместно со Сбербанком уже несколько месяцев ведут борьбу за покупку Opel. Magna и Сбербанк рассчитывают получить по 27,5% акций Opel и инвестировать в европейскую компанию около 500 млн евро.

Впрочем, по последним неофициальным данным, General Motors не хочет продавать Opel консорциуму Magna из-за опасений, что разработки концерна будут использоваться в России. Как передают немецкие СМИ, правительство ФРГ давно пытается убедить руководство GM в целесообразности продажи Opel консорциуму Magna, однако со стороны GM неоднократно поступали сигналы о необходимости исключить из состава консорциума российских партнеров и сосредоточиться на санации предприятий концерна в Западной Европе. Таким образом, считают в GM, принятые решения получили бы одобрение и в США, передает РБК.

Ранее появилась информация, что 21 августа 2009г. GM отклонил оба предложения и выразил желание оставить Opel в своей собственности. Однако позднее представитель правительства Германии заявил, что General Motors не изменил своего желания продать Opel.