Харьковский тракторный завод возобновил производство

Харьковский тракторный завод (ХТЗ) им. Орджоникидзе с 1 сентября 2009 года возобновил производство.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил директор по персоналу завода Виктор ЛАГАЧОВ.

"С сентября мы возобновили производство. Объем будет не очень большой, но он будет”, – сказал В.ЛИГАЧОВ, не назвав точных данных.

Как сообщал УНИАН, Харьковский тракторный завод остановился 1 июля т.г. Сотрудники предприятия были отправлены в оплачиваемый отпуск на месяц. Работу планировалось возобновить 3 августа, однако из-за отсутствия средств отпуск продлили до 1 сентября.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа ГАЗ (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ.

Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.