Эксперт: рост ВВП Украины в 2010 году составит 4,5%

Рост ВВП Украины в 2010 году составит 4,5%, при этом падение ВВП по итогам 2009 года составит 12,9%.

Такой прогноз содержится в аналитическом отчете инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как считаютаналитики, самый трудный период экономического спада в Украине завершится в 2009 году. По их оценкам, падение ВВП составит 12,9%, поступления в бюджет составят 80%-85% от запланированного уровня, однако благодаря усиленным мерам по регулированию рынка валюты курс гривни останется на уровне 8,5 грн./долл.

Согласно мнению аналитиков, отрасли, которые пострадали от кризиса больше всего - это экспортно-ориентированная металлургия, банковский сектор и строительство, ввиду высокой степени зависимости от долгового капитала.

«Мы прогнозируем улучшение ситуации в 2010 году, особенно экспортно-ориентированных отраслях. Металлургия станет одним из основных двигателей восстановления экономики. Такой вывод можно сделать, проанализировав показатели за прошлый год, когда в период с июля по ноябрь 2008 года объемы производства стали снизились на 62%, а потом увеличились на 76% и теперь достигают 70% от докризисного периода», - говорится в отчете. В то же время, по прогнозам аналитиков, в 2010 году объем промышленного производства увеличится на 11,5%.

По словам аналитиков, банковский сектор все еще остается одним из наиболее проблемных. Так, объем проблемной задолженности в 18 крупнейших банках страны увеличился до 28,8%, отмечают они. «До конца 2009 года стоит ожидать дальнейшего уменьшения банковского капитала и роста объемов резервов», - считают в компании.

Аналитики оценивают ситуацию в бюджетной сфере как тяжелую: в январе-июле поступления в бюджет составили 43% от годового плана, что даже при значительном экономическом росте до конца года приведет к тому, что общий объем поступлений в бюджет на 2009 год составит порядка 80%-85% от плана. По их прогнозам, такие показатели приведут к дефициту государственного бюджета на уровне 7% ВВП, и если прибавить к этому дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда, общий дефицит государственных финансов составит до 10% ВВП.

В то же время в компании улучшили прогноз курса гривни с 12 грн./долл. до 8,5 грн./долл. «Благодаря жестким мерам по регулированию операций на валютном рынке, мы считаем, что Национальному Банку Украины удастся удержать курс гривны на уровне 8,5 грн./долл. Ранее мы считали, что жесткие регулятивные меры НБУ не будут одобрены МВФ. Фактически, мы прогнозировали, что Национальному банку придется выбирать: кредит МВФ или регуляция рынка. Однако МВФ пошел на пересмотр программы сотрудничества и согласился на изменение подписанного ранее меморандума. Это дает НБУ значительно большие возможности для влияния на курс гривны», - говорится в сообщении компании.