«Азовсталь» снизила объемы выплавки стали на 33,6%

По итогам января-августа этого года «Азовсталь» выплавила 2 млн. 780 тыс. тонн стали, что на 1 млн. 409 тыс. тонн (на 33,6%) меньше, чем по итогам января-августа 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, производство проката на меткомбинате составило по итогам 8-ми месяцев текущего года 2 млн. 564 тыс. тонн, что на 1 млн. 265 тыс. тонн (33%) меньше, чем по итогам января-августа 2008 года. За отчетный период на «Азовстали» было выплавлено 2 млн. 390 тыс. тонн чугуна, что на 1 млн. 76 тыс. тонн (на 31%) меньше. чем за январь-август 2008 года. Производство кокса в январе-августе т.г. составило на предприятии 1 млн. 293 тыс. тонн. что на 346 тыс. тонн (на 21%) меньше. чем по итогам января-августа 2008 года.

Вместе с тем, в августе этого года «Азовсталь» увеличила производственные показатели по сравнению с июлем. Производство чугуна составило 409,7 тыс. тонн (на 10,6% больше, чем в июле), производство стали составило 472,2 тыс. тонн (на 10,6% больше. чем в июле). Производство проката за август возросло на 25% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 446,8 тыс. тонн. В августе меткомбинат произвел 182,8 тыс. тонн кокса валового, что на 1% больше, чем в июле.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках "Метинвеста" началось в 2007 г. и завершится в 2009 г.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".