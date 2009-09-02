В США впервые за полтора года отмечен рост промактивности

В США впервые за полтора года отмечен рост активности в производственном секторе, что, как отмечают эксперты, может свидетельствовать о начале выхода экономики из кризиса.

Согласно обнародованным во вторник данным Института управления снабжением, индекс производственной активности в США вырос в августе этого года до 52,9 пункта, тогда как в июле составлял 48,9 пункта. Такой большой рост стал неожиданностью для специалистов, которые предсказывали повышение индекса в августе лишь до 50,5 пункта.

По словам экономистов, индекс производственной активности выше 50 пунктов свидетельствует о росте в производственном секторе. В последний раз показатель, демонстрирующий рост производственной активности, был зафиксирован в январе 2008 г., когда индекс составил 50,8 пункта, передает ПРАЙМ-ТАСС.