В США создали новый калькулятор для исчисления в десятках триллионов долларов, сообщает РИА Новости..

Как сообщает агентство Associated Press, калькулятор нового цифрового порядка понадобился исключительно для подсчета беспрецедентного национального долга США, который на начало сентября достиг 11,8 триллиона долларов.

Расчеты с величинами такого порядка, как правило, не были нужны массовому потребителю, поскольку даже численность населения земного шара пока исчисляется в миллиардах, а не десятках триллионов.

Непомерно растущий дефицит бюджета экономики США стал главной идеей автора нового калькулятора Мэтта Майлса, который назвал свое изобретение "Большой долг".

Устройство, призванное отрезвить политиков и насторожить нацию, выставлено в розничную продажу за 12 долларов 99 центов.