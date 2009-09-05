Украинскую экономику срочно адаптируют к требованиям ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 июня 2009 года «Об отчете Кабинета Министров Украины относительно результатов членства Украины во Всемирной торговой организации».

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

СНБО, в частности, поручила Кабинету министров в двухмесячный срок внести изменения в план мероприятий по адаптации украинской экономики к требованиям ВТО, утвержденном распоряжением Кабмина от 30 октября 2008 года №1381-р, предусмотрев, в частности: конкретизацию заданий относительно решения проблем, которые встают перед национальной экономикой на современном этапе ее развития; механизмы реализации предусмотренных заданий, учитывая при этом необходимость предоставления государственной поддержки соответствующим отраслям экономики, исходя из норм ВТО и финансовых возможностей государства; мероприятия, направленные на стимулирование увеличения в предложении внутреннего рынка доли товаров отечественного производителя.

Также правительство должно проанализировать в месячный срок соответствие законов и других нормативно-правовых актов Украины, которыми регулируется торговый режим национальной экономики, обязательством, взятым Украиной при вступлении в ВТО; принять в установленном порядке меры относительно общей безопасности продукции.

В трехмесячный срок Кабмин должен разработать и утвердить программу поддержки и развития экспорта; принять меры, направленные на усиление финансового контроля за ценообразованием при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, Кабмин должен завершить с целью обеспечение выполнения обязательств, взятых Украиной при вступлении в ВТО, реализацию мероприятий по приведению национальной системы стандартизации и технической регуляции в соответствие с нормами и правилами ВТО, европейской практикой, а также относительно внедрения современных технических регламентов на основе директив Европейского Союза.

Также СНБО поручила Кабмину завершить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины ряд проектов законов.

Правительство должно разработать вместе с Национальным институтом стратегических исследований при участии ведущих научных учреждений Украины до конца 2009 года проект стратегии реализации потенциала членства Украины в ВТО.