Цены производителей промпродукции выросли на 1,8% август/июль

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в августе, по сравнению с июлем т.г., составил 1,8%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 6,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в августе против августа 2008 года снизились на 3,7%, в январе-августе против аналогичного периода 2008 года – выросли на 6,8%.

Справка УНИАН. Рост индекса цен производителей промышленной продукции в августе 2008 года против июля составил 1,8%, в августе 2008 года к декабрю 2007 года – 36,5%.