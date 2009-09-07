Тимошенко предложила Канаде ускорить подготовку соглашения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает Канаде ускорить подготовку соглашения о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой Ю.ТИМОШЕНКО выступила сегодня во время встречи со спикером Палаты общин Парламента Канады Питером МИЛЛИКЕНОМ.

«Я считаю, что очень высокая вероятность того, чтобы достаточно динамично эти документы подготовить. Если будут поставлены такие сжатые сроки, то мы могли бы в начале следующего года иметь проекты таких документов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, П.МИЛЛИКЕН сообщил, что 23-24 сентября планируется визит министра экономики Канады в Украину, который может активизировать работу по подготовке всех необходимых документов для создания зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

В то же время, по мнению П.МИЛЛИКЕНА, Украина и Канада должны активизировать свое сотрудничество в туристической сфере и за счет этого увеличить объем торгово-экономического сотрудничества.