США ввели пошлины на ввоз стальных труб из Китая

США ввели предварительные пошлины на ввоз стальных труб из Китая в размере 10,90–30,69% в зависимости от производителя под давлением профсоюза работников сталелитейной отрасли и компаний.

Американские производители, включая U.S. Steel и Maverick Tube Corp, и профсоюз жалуются на демпинг со стороны Китая.

Министерство торговли США определит окончательный размер пошлин 23 ноября, кроме того, если обвинения в демпинге будут признаны справедливыми, министерство может также ввести антидемпинговые пошлины в размере 36,94–99,14%.

Импорт труб, используемых для строительства нефтепроводов, из Китая в США вырос втрое с 2006 по 2008 год, по данным Министерства торговли США, передает Reuters.