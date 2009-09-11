Украина амбициозна в переговорах с ЕС по зоне свободной торговли

Украина в переговорах по созданию зоны свободной торговли ведет себя амбициознее, чем Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН, отвечая на вопрос журналистов.

«Во многих вопросах мы являемся амбициознее, чем ЕС, поскольку мы хотим максимально интегрироваться», - сказал П.КЛИМКИН.

По его словам, создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС является уникальным проектом, новым не только для Украины, но и для Европейского Союза.

П.КЛИМКИН объяснил, что раньше все зоны свободной торговли, которые имел Европейский Союз, были «не интеграционные, а преференциальные». «То есть, мы делаем это впервые, и ЕС делает это впервые», - сказал П.КЛИМКИН, добавив, что для ЕС очень важно определиться по многим вопросам, поскольку создание ЗСТ будет требовать серьезных уступок.

П.КЛИМКИН отметил, что украинская сторона хочет предоставить национальному производителю не только возможность продавать товары, но и услуги, гарантированный доступ к рынку ЕС.

Отвечая на вопрос, будет ли в этом году подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, П.КЛИМКИН сказал: «Подписание соглашения об ассоциации – это политическое решение, и я не могу сказать, когда мы ее подпишем». По его словам, переговоры продолжаются, и украинская сторона проникается не только темпами этих переговоров, но и их качеством.

Как сообщал УНИАН, первый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом состоялся 23-25 апреля 2008 года в Брюсселе.

7 июля этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ сообщил, что промежуточный технический документ по созданию ЗСТ между Украиной и ЕС должен быть готов до октября 2009 года.

5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года получило название Соглашение об ассоциации.

Стороны планируют завершить переговоры о новом соглашении до конца этого года.