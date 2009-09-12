ЕК проведет встречу министров промышленности стран

Еврокомиссия намерена в ближайшее время провести в Брюсселе встречу министров промышленности стран, в которых расположены заводы Opel (Великобритания, Германия, Польша, Бельгия, Испания и Австрия), чтобы гарантировать соблюдение действующих в ЕС правил государственного субсидирования, сообщили в пятницу немецкие СМИ со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Йоханнеса Лайтенбергера.

Напомним, в четверг, 10 сентября, американская корпорация General Motors приняла решение продать принадлежащий ей немецкий концерн австро-канадско-российскому консорциуму Magna-Сбербанк. Решение одобрил опекунский совет Opel, а также правительство Германии. В распоряжение консорциума Magna и Сбербанка перейдет 55% акций немецкой компании, работники Opel получат 10%, а GM оставит в своем распоряжении 35% акций.

По словам Лайтенбергера, Еврокомиссия обеспокоена возможностью нарушения свободной конкуренции, если обещанный правительством ФРГ госкредит на оздоровление Opel будет распределен между предприятиями, исходя "не из чисто экономических соображений, а по политическим мотивам или с учетом только национальных интересов правительства-кредитора".

"Сохранение тех или иных заводов и численности их трудовых коллективов не может быть условием для предоставления государственной помощи", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Правительство ФРГ еще в мае предоставило так называемый "промежуточный" кредит в 1,5 миллиарда евро для Opel, пока General Motors определялся с продажей своей немецкой "дочки" иностранному инвестору, чтобы избежать ее банкротства.

По данным Лайтенбергера, этот кредит был выдан по упрощенной процедуре без специального согласования с Еврокомиссией, тогда как оставшиеся 3 миллиарда евро из обещанных ФРГ в общей сложности 4,5 миллиарда евро в случае продажи Opel австро-канадско-российскому консорциуму Magna-Сбербанк должны быть утверждены Еврокомиссией.

В процессе переговоров о продаже немецкого автомобильного концерна, по данным немецких СМИ, Еврокомиссия трижды собирала в Брюсселе министров экономики стран, где есть заводы Opel. В ходе этих переговоров министры договорились не делать ничего в ущерб друг другу, точнее, предприятиям Opel в "не своих" странах.

Лайтенбергер сообщил, что еврокомиссары также получили заверения правительства Германии, что государственное субсидирование Opel будет полностью отвечать принятым в ЕС критериям.

Однако план Magna по оздоровлению немецкой компании предполагает закрытие завода в Антверпене, где работают 2,6 тысячи человек, при сохранении всех четырех заводов в Германии. В связи с этим бельгийский министр финансов потребовал от Еврокомиссии провести расследование "экономической целесообразности именно такого варианта".

По данным СМИ, Еврокомиссия не ожидает принятия решения по поводу адекватности госпомощи федерального правительства Opel до выборов в бундестаг, которые пройдут 27 сентября, передает РИА "Новости".