Бельгия просит ЕС расследовать продажу Opel
Какова роль Германии?
Бельгия просит Евросоюз провести расследование по поводу роли Германии в продаже компании Opel, принадлежавшей американскому концерну General Motors.
General Motors решила продать свои европейские активы - Opel и Vauxhall канадско-российскому консорциуму Magna и Сбербанка – претенденту, которого поддерживала Германия.
До завершения сделки консорциум обещал сохранить все четыре завода Opel в Германии, при этом производство на заводе в бельгийском Антверпене предполагалось постепенно свернуть.
«Я думаю, что правительство Германии действовало в интересах только своей страны», - заявила вице-премьер Бельгии Жоэль Мильке.
Министр иностранных дел Бельгии Ив Летерм также поддержал призыв к ЕС расследовать сделку.
Бельгийская делегация намерена поднять вопрос о продаже Opel во время встречи министров стран Евросоюза на следующей неделе. передает BBC.