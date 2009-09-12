Бельгия просит ЕС расследовать продажу Opel

Бельгия просит Евросоюз провести расследование по поводу роли Германии в продаже компании Opel, принадлежавшей американскому концерну General Motors.

General Motors решила продать свои европейские активы - Opel и Vauxhall канадско-российскому консорциуму Magna и Сбербанка – претенденту, которого поддерживала Германия.

До завершения сделки консорциум обещал сохранить все четыре завода Opel в Германии, при этом производство на заводе в бельгийском Антверпене предполагалось постепенно свернуть.

«Я думаю, что правительство Германии действовало в интересах только своей страны», - заявила вице-премьер Бельгии Жоэль Мильке.

Министр иностранных дел Бельгии Ив Летерм также поддержал призыв к ЕС расследовать сделку.

Бельгийская делегация намерена поднять вопрос о продаже Opel во время встречи министров стран Евросоюза на следующей неделе. передает BBC.