Украина сократила производство стальных труб на 38,4%

За январь-август 2009 года в Украине производство стальных труб сократилось относительно аналогичного периода 2008 года на 38,4%, или на 663 тыс. тонн, - до 1,06 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Из общего объема выпуска продукции 915,4 тыс. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 145 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-август т.г. произвел 121,1 тыс. тонн труб против 157,7 тыс. тонн по итогам 8 месяцев 2008 г.

ММК им. Ильича произвел 23,8 тыс. тонн труб, что на 57,8 тыс. тонн меньше, чем в январе-августе прошлого года.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за 8 месяцев т.г. уменьшилось относительно 8 месяцев 2008 г. на 69,2% - до 84,5 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод сократил производство на 64,6% - до 144,2 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод сократил производство на 67% - до 35,1 тыс. тонн.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе уменьшились на 59,3% - до 94 тыс. тонн

Луганский трубный завод сократил производство на 41,8% - до 120,7 тыс. тонн стальных труб.