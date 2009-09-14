Промпроизводство в Европе упало ниже прогнозов

Сокращение промышленного производства в еврозоне в июле составило 0,3% по сравнению с прошлым месяцем и 15,9% по сравнению с прошлогодним показателем, результат оказался хуже прогноза, сообщает Дело.

Как сообщает Bloomberg, аналитики прогнозировали снижение показателя за месяц на 0,2% и падение за год на 16,7%.

В июне, согласно пересмотренным данным, промпроизводство сократилось на 0,2% по сравнению с маем (ранее сообщалось о снижении на 0,6%), в годовом выражении падение составило 16,7% вместо 17%.

Основным фактором сокращения общего объема европейского промышленного производства в позапрошлом месяце был спад в сфере машиностроения, автомобилестроения и производстве потребительских товаров длительного пользования. Снижение в машиностроительной отрасли составило в июле 1,8%, в производстве потребительских товаров длительного пользования - 0,8%.

Тем не менее европейская экономика, вероятно, прошла нижнюю точку спада, чему способствовали в первую очередь правительственные меры стимулирования по всему миру, общий объем которых за время кризиса превысил $2 трлн.

"Путь наверх тернист, это совсем не прямая, но и новые заказы, и индексы спроса на промоборудование указывают на повышательную тенденцию в промышленности", - отмечает экономист брюссельской ING Groep NV Карстен Бжрески.

Хотя уровень промпроизводства все еще ниже прошлогодних показателей, признаков преодоления рецессии становится все больше, отмечают эксперты.

Напомним, промпроизводство в еврозоне в июне неожиданно сократилось на 0,6%, после того как в мае впервые за девять месяцев выросло на те же 0,6%. По сравнению с июнем прошлого года спад составил 17%.

Напомним также, Украина заняла первое место в СНГ по глубине падения промышленного производства за 7 месяцев 2009 г. - 30,4%.